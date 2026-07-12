/ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ತಪ್ಪಿಯೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

S Janaki Savitri Controversy : ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿದ್ದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದ್ರುವತಾರೆಗಳಾದ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಡುವೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತೀರಾ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಧ್ವನಿಯ ಮೋಡಿ : ಅದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿ. ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಧ್ವನಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಅರಿಯದ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು.
ಗಾಯಕಿ ಜಾನಕಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ : ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತಾದರೂ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾನಕಿಗಿಂತ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜಾನಕಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿ, ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮರು-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು.
ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ : ಈ ಅವಮಾನದಿಂದ ನೊಂದ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ, "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ, ಮುಂದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಜಾನಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಈ ಹಠದಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾನಕಿ : ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, "ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಧ್ವನಿ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಂದು ನಾನು ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 3 ತಿಂಗಳು ತಡವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಬಂದು, 'ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಸಾವಿತ್ರಿ!" ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.