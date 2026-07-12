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ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ತಪ್ಪಿಯೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದ್ರುವತಾರೆಗಳಾದ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಡುವೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿತ್ತು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಜಾನಕಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಹಾಡನ್ನು, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಮರು-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:29 PM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ತಪ್ಪಿಯೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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