/S Janaki : ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಆ ಆಸೆ

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S Janaki : "ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ"ಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಆ ಆಸೆ

Veteran playback singer S Janaki : 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ತಡವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು... ಆದರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 11, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:51 PM IST
S Janaki : "ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ"ಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಆ ಆಸೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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