/S Janaki : ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಆ ಆಸೆ

S Janaki and Bharat Ratna : ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ, ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ (S Janaki) ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆಯೊಂದು ಮರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ, ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಎಸ್. ಜಾನಕಿ (S Janaki) ಅವರು ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ತಡವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ 'ಪದ್ಮಭೂಷಣ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾನು ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಭಾರತ ರತ್ನ'ದ ಕನಸು : ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ, ದೂರುಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ 'ದಿ ಹಿಂದೂ' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ, "ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಭಾರತ ರತ್ನ'ವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಗಾಯಕಿ : ಇಂದು 'ಭಾರತ ರತ್ನ'ದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮರ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ..