/ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಪುತ್ರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದೇವರತ್ತ ಹೊರಟ ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ

S Janaki Son Murali Krishna : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ, ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ (88) ಅವರು ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಹಾಗೂ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂದು (ಜುಲೈ 11, 2026) ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ವಿಯೋಗದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು : ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 22, 2026 ರಂದು ಅವರ ಏಕೈಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ (65) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಾನಕಮ್ಮನವರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ದಿನಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕರಗಿ, ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಸಹ ಮಗನನ್ನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಪುತ್ರ : ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕರಾಗಿ (Guitarist) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ 1986 ರ ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಶ್ರುತಿಲಯಲು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗಳು : ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಪಯಣ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿರುವುದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.