/ಗಾನಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ: 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳ ರಾಣಿ, ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ

S Janaki Interesting Facts: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಮರವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ (S. Janaki). ಮಧುರ ಕಂಠ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಗಾಯನ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ "ಗಾನಕೋಗಿಲೆ", "ಗಾನಸರಸ್ವತಿ" ಎಂದೇ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿದ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿ. ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಜಾನಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಶಿಷ್ಟ್ಲಾ ಶ್ರೀರಾಮಮೂರ್ತಿ ಜಾನಕಿ. ಅವರು 1938ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಪಲ್ಲೆ ಸಮೀಪದ ಪಳ್ಳಪಟ್ಟಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.
ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ
1957ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಾನಕಿ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂಠವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಮುದ್ದಾದ ಬಾಲಕಿಯ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ, ದುಃಖಭರಿತ ಹಾಡು, ಜಾನಪದ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿ—ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದ್ದು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್, ಶಂಕರ್ನಾಗ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನ ನಟಿಯರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಹಂಸಲೇಖ, ಇಳಯರಾಜ, ಗುರುಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
ಇಳಯರಾಜ – ಜಾನಕಿ: ಸಂಗೀತದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನೀಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಳಯರಾಜ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಹಲವು ಧ್ವನಿಗಳು!
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿ, ವೃದ್ಧೆಯ ಧ್ವನಿ, ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಣಿ
* 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳು
* 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯನ
* 4 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
* 31ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
* ಸಾವಿರಾರು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
* ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ
ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿವೆ.
ಪದ್ಮಭೂಷಣವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ
2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವರು ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ
2016ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ, ನಂತರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳು
* ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 15–20 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
* ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿತು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
* ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
* ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಕಲೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
* ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
* ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿನಯಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅಮೂಲ್ಯ ಧ್ವನಿ
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲ; ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ, ಸಂಗೀತದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದರೂ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಮಧುರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಗಾಯನದ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ "ಗಾನಸರಸ್ವತಿ"ಯಾಗಿ ಅಮರವಾಗಿರಲಿದೆ.