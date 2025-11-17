ದೇವರ ವಿರುದ್ದವೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ..! ಪೌರಾಣಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
S.S. Rajamouli: 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಸಮದಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 05:52 PM IST
  • 'ವಾರಣಾಸಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾವುಕರಾದರು
  • ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ

S.S. Rajamouli: 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಸಮದಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌತ್‌ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?

'ವಾರಣಾಸಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾರ ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಿಲುವುಗಳನ್ವುನು ತಾವು  ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಅವರಿಂದ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ', 'ಅವರು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರದಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. "ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕನಸು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ನಾನು ಬೇರೆಯದೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

