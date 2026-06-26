ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ZEE Media Network) ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಅದು "ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ" (SACH: The Subhash Chandra Show). ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. "ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ" ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ZEE ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಆ ಸಂವಾದವು ಹೊಸ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸಂವಾದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಕ್ ಶೋ ಆಗಿರುವ "ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ" ನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಈ ಶೋ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ZEE News, ZEE5 ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಂತೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ?
ಸದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ "ಸಾರಥಿ" ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ https://sach.org.in/sarthi ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ, ಜನರು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಕೇವಲ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ನಾಯಕತ್ವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮಾತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, "ಸಚ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರಥಿಯಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.