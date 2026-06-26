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SACH: The Subhash Chandra Show: ZEE Media ಆಯೋಜಿಸುವ 'ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ' ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ! ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

SACH: The Subhash Chandra Show: ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಅದು "ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ" (SACH: The Subhash Chandra Show). ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:44 PM IST
SACH: The Subhash Chandra Show: ZEE Media ಆಯೋಜಿಸುವ 'ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ' ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ! ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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ZEE Media ಆಯೋಜಿಸುವ 'ಸಚ್: ದಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೋ' ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ! ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
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