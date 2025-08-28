ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!

Chaithra Achar : ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ''ರೆಡಿಟ್''ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆಗ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ? ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ''3BHK'' ಮತ್ತು ''ಅತಾ ತಾಂಬಾಯ್ಚ ನಹಿ'' (ಮರಾಠಿ) ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾದವು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಉತ್ತರ ''ಎಕ್ಸ್'' ಮೂಲಕ ''3BHK'' ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಹೀರೋ ನೀವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. '3BHK' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ''ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್'' ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ.
ಲವ್ ಯೂ ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ''3BHK'' ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ದೇವಯಾನಿ, ಮೀತಾ ರಘುನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ.
