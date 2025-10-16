Sagarika Ghatge: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯದ್ದು. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಇಂತಹದೇ ಕಥೆ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಅವರದ್ದು.
ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ರಾಜಮನೆತನದ ಈ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ‘ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೂ, ಸಾಗರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಕಾಲದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದರು.
1986ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ ಘಾಟ್ಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಸಾಗರಿಕಾ, ಇಂದೋರ್ ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಸಿನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ‘ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ’ ನಂತರ ಅವರು ‘ಫಾಕ್ಸ್’ (2009), ‘ಮಿಲೇ ನಾ ಮಿಲೇ ಹಮ್’ (2011), ‘ರಶ್’ (2012) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಅರಿವು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ‘ಇರಾದಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ನಂತರ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ‘ಫುಟ್ಫೇರ್’ ಮೂಲಕ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ:
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗರಿಕಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮದ ಬಳಿಕ, ಈ ಜೋಡಿ 2017ರಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾಗರಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ, ಸಾಗರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಇದೀಗ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಫತೇಹ್ ಹಸನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಗರಿಕಾ ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.