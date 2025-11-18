English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮೆಗಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಕೊನೆಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್! ಹುಡ್ಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಮೆಗಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಕೊನೆಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್! ಹುಡ್ಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Sai Durgha Tej marriage: ಮೆಗಾ ಸೋದರಳಿಯ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:32 AM IST
Sai Durgha Tej wedding announcement: ಮೆಗಾ ಸೋದರಳಿಯ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅವರು ತಾವು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ'ದಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

"ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು" ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ (ಮದುವೆ) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ನಗು ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಶಾಂತತೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..  

 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೆಗಾ ಸೋದರಳಿಯ ಸಾಯಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

