/ಲವ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರೆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Sai Pallavi Ramayana movie: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುದುವುದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ನಟ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಾನು 12 ವರ್ಷದವರು ಇದ್ದಾಗ ಅರಳಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಾನೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿಂದ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಅಂತೆ. ಸ್ವತಹ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬರೆದು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವೆನ್ನೆಲಾ, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಾಳೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಚಿಚ್ಚೋರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಟ ಯಶ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗಿಂತ, ರಾವಣನ ಆರ್ಭಟವೇ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಆದರೂ ಕಥೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಸರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇದ್ದು ಅವರು ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರ ಅಭಿಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ, ರಾವಣನ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಕಾಜೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.