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ಲವ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರೆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:31 PM IST
ಲವ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರೆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

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Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಲವ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರೆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
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