ಕಲ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..? ಹೊಸ ನಟಿ ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Kalki 2898 AD : ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ತಮ್ಮ ಸತತ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿಡಲಾದ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ, ಕಲ್ಕಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು, ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹೆಸರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಹಿಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಥಂಡೇಲ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ನಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಿದ್ರು.. ಏಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!
ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಂಚು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.