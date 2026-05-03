sai pallavi remuneration : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಟಿ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
south highest paid actress : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಹಲವಾರು ನಟಿಯರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಟಿ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ನಟಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ....
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಈ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರ ಏಕ್ ದಿನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಂಬರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಂಬರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರು ಪಡೆವ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಂಭಾವನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವರ ನಟನೆ, ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹4 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹8 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿರುವ ಸಹಜ ಸುಂದರಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ..