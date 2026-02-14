ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುದರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾನ ಬದಿಗಟ್ಟಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ!

D55 sai pallavi: ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ. ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ 'ಅಮರನ್' ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ದಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮಾರಿ, ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ NGK ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ಅಮರನ್ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದಿದ್ದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಮೂಲಕ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ರಾಮಾಯಣಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತನಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಮಾರಿ" ನಂತರ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ "ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ" ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು