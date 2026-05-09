Actor Sai pallavi: ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Actor Sai pallavi: ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿದಾ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಎಂಸಿಎ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗರಾಯ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುತ್ತ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೂ ನಟ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ 'ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್' ಎಂದು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಟನೆ ತನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ನಟರಂತೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸರಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'NGK' (ನಂದ ಗೋಪಾಲನ್ ಕುಮಾರನ್) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುವುದು ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತೋರಿಸುವ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.