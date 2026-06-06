Sai Pallavi, Chiranjeevi: ತನ್ನ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಮಾತನಾಡಿರುವುದ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ತಾವು ನಟಿಯಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಟರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಅವರ ಅವರ ನೋಟ, ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಂಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗಲೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂರುತ್ತೇನೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗಣವಾಗುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇನ್ನೂ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದೆ.