ʼಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರವೂ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?ʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress sai tamhankar: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗುವ, ಬೋಲ್ಡ್, ರಾಜಿಯಾಗದ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಟಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ..
ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಸಾಯಿ ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಮೇ ಗೋಸಾವಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ʼನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು 'ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ ಗೋಸಾವಿ' ಎಂದು ಕರೆದಾಗ, ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 'ಶಾಂತ'ವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆವು.. ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತೆವು, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು..ʼ ಎಂದರು.
ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಮಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. "ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
