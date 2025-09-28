10 ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ರೆ 1000 ರೂ.! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ನಟನಿಗೆ ಹಣ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡಿದ್ದಳು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Saif Ali Khan: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು.. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿ ಮುತ್ತಿಗೆ 1000 ರೂ. ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು 1000 ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚೊಚ್ಚಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸೈಫ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ 10 ಬಾರಿ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆದಿಪುರುಷ ಮತ್ತು ದಿಯೋರಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.
