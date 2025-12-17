English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಭಯ : ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ

ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಭಯ : ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಹುಷಃ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು.. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೇನೆ.. ಎಂದು ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 06:49 PM IST
    • ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
    • ಬಹುಷಃ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು..
    • ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Trending Photos

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
camera icon5
ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
camera icon6
silver investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ..!
camera icon5
smriti mandhana icc womens ranking
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ..!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
India's first petrol pump
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಭಯ : ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ

Saif Ali Khan o health : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದು 11 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟ ಈಗ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೈಫ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಹಿನ್ನಲೆ, ಚಾಕುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸೈಫ್ ಅವರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!

ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್, "ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಭಯತರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ತಾವು ಬದುಕುಳಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟ ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Saif Ali KhanSaif Ali Khan AttackSaif Ali Khan healthSaif Ali Khan news

Trending News