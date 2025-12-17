Saif Ali Khan o health : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದು 11 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟ ಈಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೈಫ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಹಿನ್ನಲೆ, ಚಾಕುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸೈಫ್ ಅವರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು.
ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್, "ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಭಯತರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ತಾವು ಬದುಕುಳಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..