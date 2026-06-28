/ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ದಾಳಿ: ‘ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕೊನೆಗೆ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ’ ಎಂದ ನಟ

Saif Ali Khan knife attack: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಭೀಕರ ಚಾಕು ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ದಿನ ನಡೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ದಾಳಿಕೋರ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಒಳನುಗ್ಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಜೆಹ್ ಮಲಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಜೆಹ್ರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾನಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಆ ದಿನ ನಾನು ಮೊದಲು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗ ನೇರವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸತತವಾಗಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಜೆಹ್ಗೂ ಗಾಯವಾಯಿತು,” ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆಯ ಬಳಿಕ ತಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಬದುಕುವ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸೈಫ್, “ಜೆಹ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ‘ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ನನ್ನ ಪೈಜಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆನೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬದುಕಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು,” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು,” ಎಂದು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.