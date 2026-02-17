English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ "ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌" ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

Salim Khan health update : ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರಿವರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 17, 2026, 09:10 PM IST
    • ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಬಾಂದ್ರಾದ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ "ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌" ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

Who is Salim Khan : ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

ಇನ್ನು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೀಲಾವತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಜಲೀಲ್ ಪಾರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ..

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ. ನಿತಿನ್ ಡಾಂಗೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿನಿತ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.

ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌... ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ.. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ 1935 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಲೀಂ, 1964 ರಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಚರಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಮಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಯಾಬರೆ ರಾಣಿ ಹೆಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಲೀಂ ಸಲ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್, ಅರ್ಬಾಜ್, ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಿರಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ. ಸಲ್ಮಿ ಖಾನ್ ಹೆಲೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಶೋಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

