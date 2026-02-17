ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ "ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌" ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

Who is Salim Khan : ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
ಇನ್ನು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೀಲಾವತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಜಲೀಲ್ ಪಾರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ..
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ. ನಿತಿನ್ ಡಾಂಗೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿನಿತ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.
ಸಲೀಂ ಖಾನ್... ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ.. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ 1935 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಲೀಂ, 1964 ರಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಚರಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಮಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಯಾಬರೆ ರಾಣಿ ಹೆಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಲೀಂ ಸಲ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್, ಅರ್ಬಾಜ್, ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಿರಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ. ಸಲ್ಮಿ ಖಾನ್ ಹೆಲೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಶೋಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.