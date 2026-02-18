English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣʼ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ!

ʼಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣʼ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ!

ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:07 PM IST
  • 90 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
camera icon7
Namratha Gowda
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
camera icon6
Actor maadhavi
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
mangal gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಗುರುಬಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
camera icon6
Guru Gochar
ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಗುರುಬಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
ʼಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣʼ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ!

Salim Khan: 90 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 59ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ಖಡಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌

ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಟಿಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ "ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌" ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.

 

Salman KhanSaliem KhanSalman Khan marriageSalman Khan Weddingsalman khan love life

Trending News