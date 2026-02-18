ʼಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣʼ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ!

Salim Khan: 90 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 59ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ಖಡಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಟಿಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.