  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಾಕ್‌ ನಟಿ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಾಕ್‌ ನಟಿ

salman katrina dating secret reveal: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಡೀಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ  ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:48 PM IST
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಾಕ್‌ ನಟಿ

salman katrina dating secret reveal: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಸ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅರ್ಜುಮಂದ್ ರಹೀಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಮೇರಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ ತು" ಎಂಬ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅರ್ಜುಮಂದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿ ತನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಔತಣಕೂಟವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅರ್ಜುಮಂದ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕತ್ರಿನಾ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆತಿಥ್ಯವು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ದುರಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಬೈನ ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ತಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಉಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ನಂತರವೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕತ್ರಿನಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

