ʼನನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ..ʼ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

Actor Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ದಬಾಂಗ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು ʼಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯವಳು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಮೂರನೆಯವಳು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಳತಿ ಹೋದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ಅವಳ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನವಿತ್ತುʼ ಎಂದರು..
ಮುಂದುವರೆದು.. ʼಬಳಿಕ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳು ಆದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು.. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ದೂಷಿಸಲಾರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ನಾನೇ.. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರಿಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.