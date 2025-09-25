English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼನನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ..ʼ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

Salman Khan about broken relationships: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:21 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ದಬಾಂಗ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರೋಗಿದೆಯೇ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ
camera icon8
hair health
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರೋಗಿದೆಯೇ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ
ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon16
Aaradhya and Aishwarya Rai Bachchan
ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ʼನನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ..ʼ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

Actor Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ದಬಾಂಗ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು ʼಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯವಳು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಮೂರನೆಯವಳು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಳತಿ ಹೋದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ಅವಳ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನವಿತ್ತುʼ ಎಂದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್

ಮುಂದುವರೆದು.. ʼಬಳಿಕ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗಳು ಆದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು.. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ದೂಷಿಸಲಾರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ನಾನೇ.. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರಿಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Salman Khanಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌Bollywood actorPersonal LifeRelationship

Trending News