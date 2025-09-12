English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಆ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌..!

bollywood gossip: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಘಾಡ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾರು ಆ ನತದೃಷ್ಟ ನಟ ಗೊತ್ತಾ..?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 04:17 PM IST
  • ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
  • ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು.

Trending Photos

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
camera icon10
Actress Gautami daughter
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
ವಾರಕ್ಕೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ಈ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ! ಹೇಗೆ?
camera icon7
bigg boss 9
ವಾರಕ್ಕೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ಈ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ! ಹೇಗೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ.. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ.. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
ಶಾಲಿನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon6
Ajith Breakup With Heera
ಶಾಲಿನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಆ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌..!

actors fight: 2004 ರಲ್ಲಿ, 'ಕ್ಯೋಂ ಹೋ ಗಯಾ ನಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೋಡಿಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಕಟತೆಯು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನಾಶವಾಯಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನನಗೆ 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈಗಿನವರಿಗಿಲ್ಲ..! ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಕನ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 'ಕ್ಯೋಂ ಹೋ ಗಯಾ ನಾ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೋಪವು ಉದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ನಡುವಿನ ಈ ವಿಷಯವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯಮದ ಜನರು ವಿವೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಏನ್‌ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ..? ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ ಬ್ಯೂಟಿ "ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್‌" ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..?

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ವಿವೇಕ್ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನಟ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಇಂದು ವಿವೇಕ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ನಂತರ, ವಿವೇಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 

aishvarya raiSalman KhanVivek OberoiAishwarya RaiAmitabh Bachchan

Trending News