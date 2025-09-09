English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್: ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಗಾಲು!

Salman Khan marriage : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:31 PM IST
    • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
    • ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ನಟ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್: ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಗಾಲು!

Salman Khan love story : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಲು ಮಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಹೌದು.. 58 ವರ್ಷದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಟ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶರ್ಮೀನ್ ಸೇಗಲ್ (sharmin segal salman khan) ಮೆಹ್ತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ETimes ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಶರ್ಮೀನ್ ಸೇಗಲ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಶರ್ಮಿನ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ನಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಶರ್ಮೀನ್, ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

