ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸರಿಯಿಲ್ಲ! ಈ ಬಾರಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅಲ್ಲ, ಅವರ 1 ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

Bigg Boss 19 news: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ತನ್ನ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನಯದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಹಾ.! ಆಲಿಯಾ ಸಾಧಿಸದ್ದನ್ನ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ರಣಬೀರ್ ಪುತ್ರಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗರಿ ತೇರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು 15 ವಾರಕ್ಕೆ 120-150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ವಾರದ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 8-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..