ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸರಿಯಿಲ್ಲ! ಈ ಬಾರಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅಲ್ಲ, ಅವರ 1 ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

Salman Khan Ketrina Kaif : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಪಾಯವು ಅವರ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 26, 2025, 08:32 PM IST
    • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
    • ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಅಪಾಯವು ಅವರ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸರಿಯಿಲ್ಲ! ಈ ಬಾರಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅಲ್ಲ, ಅವರ 1 ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

Bigg Boss 19 news: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ತನ್ನ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನಯದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗರಿ ತೇರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು 15 ವಾರಕ್ಕೆ 120-150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ವಾರದ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 8-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

