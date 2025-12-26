English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ.! ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರು ಇದಾರೆ, ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Happy Birthday Salman Khan : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1965 ರಂದು ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.. ಇದರ ಜೊತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಕಾದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 26, 2025, 09:20 PM IST
    • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1965 ರಂದು ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ.
    • ಪಾರ್ಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ.! ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರು ಇದಾರೆ, ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Salman Khan birthday : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಭೈಜಾನ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡಿಟೈಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ..ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಕಮಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು, ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್..ಆಕೆ ಪಾಲಿಗೆ 2025 ಅದೃಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿದೆ. "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ದಿನದಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ "ಕಿಕ್ 2" ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ನಾಳೆ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

