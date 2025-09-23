English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2900 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಈತನ ಪಾಲಿಗಿಲ್ಲ! ಯಾರು ಆ ನತದೃಷ್ಟ ನಟ?

Guess the Actor: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮೇಲಾಗಿ.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಉದ್ಯಮದ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2900 ಕೋಟಿ ರೂ... ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ನಟ?   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 23, 2025, 11:07 PM IST
  • ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಮಗು ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು

2900 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಈತನ ಪಾಲಿಗಿಲ್ಲ! ಯಾರು ಆ ನತದೃಷ್ಟ ನಟ?

salman khan: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಮಗು ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಉದ್ಯಮದ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸದ್ಯ ಈ ನಾಯಕನಿಗೆ 58 ವರ್ಷ. ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತ.. ಅವರೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.2,900. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 1988 ರಲ್ಲಿ 'ಬಿವಿ ಹೋ ತೋ ಈಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಏಕ್ ಲಡ್ಕಾ ಏಕ್ ಲಡ್ಕಿ, ಚಂದ್ರ ಮುಖಿ, ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ದಬಾಂಗ್, ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್, ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್, ತೇರೆ ನಾಮ್, ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ, ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯಿಜಾನ್, ಸುಲ್ತಾನ್, ಕಿಕ್, ಪ್ರೇಮ್ ರತನ್ ಧನ್ ಪಾಯೋ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬರಹಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಚರಕ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ನಟರಾದ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರರು. ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಅಲ್ವಿರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ನಿರೂಪಕರೂ ಹೌದು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Guess the ActorGuess the HeroGuess the CelebritySalman KhanSalman Khan Movies

