English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 60 ಆದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಇದೆಯಂತೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ! ಮಗು ಹೊಂದುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಯಿಜಾನ್‌

60 ಆದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಇದೆಯಂತೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ! ಮಗು ಹೊಂದುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಯಿಜಾನ್‌

Salman Khan: 60 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:57 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
camera icon5
Tata Motors
ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ದೋಷ?
camera icon6
Salman Khan
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ದೋಷ?
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
camera icon5
Universal Account Number
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. RCBಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ?
camera icon5
ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. RCBಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ?
60 ಆದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಇದೆಯಂತೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ! ಮಗು ಹೊಂದುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಯಿಜಾನ್‌

Salman Khan: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಮಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ದಬಾಂಗ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಡೇರಬೇಕೆಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸುವ ಅವರ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅವರ ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ತೋಟದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಖಡಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ Bigg Boss

ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದವು, ಕೆಲವು ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಂದೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ 'ಟೂ ಮಚ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಂದೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ತಂದೆಯಾಗಲು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಸಲ್ಮಾನ್ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌.!? ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ Bigg Boss?

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸಂಗೀತಾ ನಂತರ, ಅವರು ಸೋಮಿ ಅಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೋಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೋಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ವದಂತಿಗಳು ಹರದಾಡಿದ್ದವು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗ ಯೂಲಿಯಾ ವಂತೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಲಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತರಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಹಣ ಗಳಿಸೋದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ ದುಡಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Salman KhanBollywoodSingle FathersurrogacyAdoption

Trending News