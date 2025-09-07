English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಕೆಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯಿತು ಭಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಹೃದಯ.. ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಂತೆ ಅತ್ತ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌

Salman Khan: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 7, 2025, 05:18 PM IST
  • ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿರೂಪಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon5
Gajakesari Raj Yoga
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್‌! LKG ಸೇರಿದ ಸಮೈರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿನ ಫೀಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon11
Rohit Sharma daughter school
ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್‌! LKG ಸೇರಿದ ಸಮೈರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿನ ಫೀಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಹಳ ಶುಭ : ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ! ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಲಾಭವಾಗುವುದು
camera icon12
Chandragahana
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಹಳ ಶುಭ : ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ! ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಲಾಭವಾಗುವುದು
ಆಕೆಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯಿತು ಭಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಹೃದಯ.. ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಂತೆ ಅತ್ತ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌

Salman Khan: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಬದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಶನಿವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಅವರ ಮಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕುಣಿಕಾ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ನಟ ಅಯಾನ್, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು, ಇದು ಕುಣಿಕಾ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕುಣಿಕಾಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಭಾವುಕರಾದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕುಣಿಕಾಳನ್ನು ವಿಫಲ ನಟಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಳು ಎಂದು ಅಯಾನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಯಾನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅಯಾನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಕುಣಿಕಾ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದನೆಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಿಸಿದ ನಟಿ.. ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಪತಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ..

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Bigg Boss 19Salman KhanKunika SadanandWeekend Ka VaarEmotional

Trending News