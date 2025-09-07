Salman Khan: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಬದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಅವರ ಮಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕುಣಿಕಾ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ನಟ ಅಯಾನ್, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು, ಇದು ಕುಣಿಕಾ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕುಣಿಕಾಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಭಾವುಕರಾದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕುಣಿಕಾಳನ್ನು ವಿಫಲ ನಟಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಳು ಎಂದು ಅಯಾನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಯಾನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅಯಾನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಕುಣಿಕಾ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದನೆಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಿಸಿದ ನಟಿ.. ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಪತಿ! ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ..
Exclusive !!!!!
Bhaijaan Couldn't Control His Tears 😭
We Love You Salman Khan ❤️ @BeingSalmanKhan #SalmanKhan #BattleOfGalwan #GalwanValley pic.twitter.com/9z91qnsah4
— Filmy_Duniya (@FMovie82325) September 6, 2025