English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೆಹಜಾನ್‌ ಮಮ್ತಾಜ್‌ಗಾಗಿ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಈ ನಟಿಗಾಗಿ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೀತಿ ಅಜರಾಮರ ಅಲ್ವಾ..

salman khan: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 27, 2025, 03:12 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಹಾಡೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು.
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

Trending Photos

ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
camera icon5
Vastu Tips
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಶೆಹಜಾನ್‌ ಮಮ್ತಾಜ್‌ಗಾಗಿ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಈ ನಟಿಗಾಗಿ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೀತಿ ಅಜರಾಮರ ಅಲ್ವಾ..

salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಸಮೀರ್ ಅಂಜಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಗೋವಿಂದ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಹಾಡೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆ ಹಾಡನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿನೇಶ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು...' ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಕಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ.. 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು..!

'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಸಂಯೋಜಕ ಹಿನೇಶ್ ರೇಶಮ್ಮಿಯಾ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಭೂಮಿಕಾ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.. ಯಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Salman Khansalman khan showbollywood news. bolywood news hindisameer anjan songssalman khan used to cry on tere naam sets

Trending News