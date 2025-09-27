salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಸಮೀರ್ ಅಂಜಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಗೋವಿಂದ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಹಾಡೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆ ಹಾಡನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿನೇಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು...' ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಕಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಸಂಯೋಜಕ ಹಿನೇಶ್ ರೇಶಮ್ಮಿಯಾ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಭೂಮಿಕಾ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
