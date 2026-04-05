ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ₹2,900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮುಂದಿನ ವಾರಸುದಾರ ಇವರೇ! ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಾಯಿಜಾನ್..‌

ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಭಾಯ್ ಜಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಅವರು ತಮ್ಮ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ.. ಹೌದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಮ್ಮೆ 'ಟ್ರೈಜೆಮಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲ್ಜಿಯಾ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ನರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಾಯಿಲೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ, ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ಗಾಮಾ ನೈಫ್' ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ನಂತರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಅರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಅಲವೀರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತಾ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಂತಹ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ.. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ, ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಭಾಯ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.