"ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೂ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ!

Salman Khan Ex Girlfriend: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಮಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತನಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಬಾಯಿಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೋಮಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟ ತನ್ನನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೋಮಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪದಿಂದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಪರಿಚಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 2025ರಿಂದಲೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದನು. ಬಾಲಿವುಡ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ನನ್ನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಈಗ ಅವನು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಸೋಮಿ ತನ್ನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಟಿಆರ್ಪಿ, ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ, ಅವನು ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಹೋದ ನಂತರವೂ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವನಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ 2025 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ." ಎಂದು ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.