ʼಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೀಫ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದಿಲ್ಲʼ.. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

salim khan shocking statement: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 1, 2025, 01:30 PM IST
  • ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸಲೀಂ ಖಾನ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು

Salman khan father: ದೀಪಾವಳಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಈದ್ ಆಗಿರಲಿ.. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ, "ನಾವು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಸಲ್ಮಾ (ಸುಶೀಲಾ ಚರಕ್) ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾವ ದಂತವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಧರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ 60 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ." ಎಂದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  

ಜೊತೆಗೆ ಸಲೀಂ ಅವರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಲೀಂ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇತರ ಜನರಂತೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳು ಹಸುವಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಾನು 2013 ರಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಭಾರತ' ಸರಣಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ." ಎಂದು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Salim Khansalim khan talked about eating beefsalim khan on interfaith marriageSalma Khanganesh chaturthi celebration at khan family

