English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಈತ.! ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ..?

Actor walk audition: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಬದುಕು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 11, 2025, 01:17 PM IST
  • ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಕೆ. ಬಿಹಾರಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
  • ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

Trending Photos

ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ! ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ
camera icon6
Snake repellent
30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ! ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಈತ.! ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ..?

Actor walk audition: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಿಂದ, ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ “ಬಿವಿ ಹೋ ತೊ ಐಸಿ” (1988) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ — ಆದರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಕೆ. ಬಿಹಾರಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಫೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು — ಆತನೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 58 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌.. ಯಂಗ್‌ ನಟಿಯರಿಗೆ ಟಫ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಹಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು — “ಈ ಹುಡುಗನೇ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ”. ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದರು, “ಅವನ ನಡಿಗೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.” ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ — ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು — “ಅವನು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.” ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಬದಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಆಗಿ, ಇಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗುವತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌..! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶತಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ?

Salman Khan debutFirst film roleBiwi Ho To AisiBollywoodDirector JK Bihari

Trending News