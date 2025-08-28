ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Salman Khan: ಗಣೇಶನ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವಿದೆ, ಅದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಆರತಿ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಲೀಂ-ಸಲ್ಮಾ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಆರತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಆಚರಣೆಯು ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರತಿ ತಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರುವುದು ಅವಮಾನ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ 'ನೀವು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ...' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ನೆಟಿಜನ್ 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವವಿಲ್ಲ..., ಭಾಯಿಜಾನ್, ಇದು ತಪ್ಪು...' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ 'ನೀವು ಅಂತಹ ನಾಟಕ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
