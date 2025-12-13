2,900 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾದ್ರೂ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Celebrity lifestyle: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಡ್ ಸೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ‘ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್’ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ನಾನು ಕಳೆದ 25–26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, “ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೋಟೆಲ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು—ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಜನರು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಾವು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, 90ರ ದಶಕದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, “ನನ್ನ ಜೀವನವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇವಲ 4–5 ಜನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ‘ಸಿಕಂದರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್’ ವೆಬ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್’. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2020ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ—ಇವೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.