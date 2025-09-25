Salman Khan disease : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು. ತಾವು ಟ್ರೈಜಿಮಿನಲ್ ನರಶೂಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು : ಈ ರೋಗವು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚರಿಸಿದಂತಹ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು "ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಾಯಿಲೆ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಳ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 750 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಅದು ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದಂತಹ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.