ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರ ಮುಂದೆ ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.

Salman Khan: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ಶೋ ಟೂ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಜಾನ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಖಾನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಗುವಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಒಬ್ಬರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು, “ಯಾರ್ ನಹಿ ಜಮಾ ತೋ ನಹಿ ಜಮಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಒಂದು ದಿನ ತಾನು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅವರು, “ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂ ಮಚ್ ಚಾಟ್ ಶೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸದಾ ನಗು, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಈ ಶೋ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಕೃತಿ ಸನನ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ಗೋವಿಂದ, ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೂ ಮಚ್ ಶೋ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗುವಿನ ಗಲಾಟೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಜಾ ಮತ್ತು ತಾರೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.