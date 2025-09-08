English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ... ಅವರೊಬ್ಬ ಗೂಂಡಾ : ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗೂಂಡಾ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:01 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ
  • ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ... ಅವರೊಬ್ಬ ಗೂಂಡಾ : ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗೂಂಡಾ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ದಬಾಂಗ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಭಿನವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ನಡುವೆರ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ಅಭಿನವ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಗೂಂಡಾ. ದಬಾಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್‌ ಕಶ್ಯಪ್‌ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ! ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

"ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೇಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಭಿನವ್‌ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ 'ದಬಾಂಗ್' ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಹೇಳಿದರು.

'ತೇರೆ ನಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಜೊತೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ದಬಾಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಗ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಗೊತ್ತು. ಅನುರಾಗ್ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ನನಗೂ ಅದೇ ಆಯಿತು. ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ, ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿನವ್ ಅವರನ್ನು ಅದರ 2 ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ದಬಾಂಗ್ 2 ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿನವ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್‌

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Salman KhanBollywood

