ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್‌ ಹಾಕದೇ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Prakash raj wife : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಟಿ ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿರೂಪಕಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಣಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೀಡಿಯೊ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಕೆದಾರರು, ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಯುವತಿ ಕುನಿಕಾ ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ.
So now i understand why #SalmanKhan takes #KunickaaSadanand Side 😂❤️#BB19 #BiggBoss pic.twitter.com/dnjZ7zPYqC
— Rubiology 💋 (@ItsRubiology) September 9, 2025
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ಕುಣಿಕಾ ಅಂತ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವತಿ ಕುಣಿಕಾ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೋನಿ ವರ್ಮಾ. ಪೋನಿ ವರ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಲಲಿತಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ನಟ ತಮಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪೋನಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪೋನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.