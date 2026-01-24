English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್‌! ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್.. ‌

Salman Khan farmhouse: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:49 PM IST
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್‌! ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್.. ‌

Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಯಾರು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಭೇಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಕರಿಷ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಕರಿಷ್ಮಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಣಿ "ನಾಗಿಣಿ 4" ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು..

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಮದುವೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Salman Khans secret marriageಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ವಿವಾದಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಗೆಳತಿ

