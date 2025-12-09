Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ರೊಮೇನಿಯನ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಇಲಿಯಾ ವಂಟೂರ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. IANS ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವನ ಪಾಠದಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನನಗೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು" ಎಂದು ಇಲಿಯಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಮೇನಿಯಾದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಥ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು, "ನಾನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರಾಮ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಹಾಡುವುದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ."
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ 90 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. "ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು," ಎಂದು ಅವರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 32 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಫರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋ ಫೀಲ್! ಕಿಕ್ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್..