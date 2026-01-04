ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ! 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ್ರಾ ಬಾಯಿಜಾನ್!?‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ayaan Agnihotri engagement: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರಳಿಯ ಮತ್ತು ಅತುಲ್-ಅಲ್ವಿರಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ ಅಯಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:08 AM IST
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್' ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ
  • ಅಯಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

salman khan family: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್' ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರಳಿಯ ಮತ್ತು ಅತುಲ್-ಅಲ್ವಿರಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ ಅಯಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯಾನ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಟೀನಾ ರಿಜ್ವಾನಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಭರಿತ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಹಂತ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.. ಸುಂದರವಾದ ಈಜುಕೊಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಟೀನಾಳಿಗೆ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀನಾ ತಲೆಯಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಅಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.

ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಯಾನ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..." ಇದರರ್ಥ ಈಗ ಟೀನಾ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಎಂಬುದು.. ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, "ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.. ಆದರೆ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಅವರನ್ನು 'ಅಗ್ನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ. ಅವರ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾಸ್' ಹಾಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

