Salman Khan net worth : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಚಿತ್ರತಾರೆಯವರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಶುಭಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟಯಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕ.
ಹೌದು.. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಲ್ಲು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟನ ಸಂಬಳ 75 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ 75 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಶತಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಭಾಯ್ ಜಾನ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 2,900 ಕೋಟಿಗಳು.
ಯಸ್.... ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟ 2012 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಇದು 235 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪನ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಗೋರೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು : ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್," "ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ," "ಸುಲ್ತಾನ್," "ಟೈಗರ್ 3," "ಪ್ರೇಮ್ ರತನ್ ಧನ್ ಪಾಯೋ," "ಭಾರತ್," "ಕಿಕ್," "ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್," "ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್," ಮತ್ತು "ದಬಾಂಗ್" ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. "ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್" 922 ಕೋಟಿ, "ಸುಲ್ತಾನ್" 627 ಕೋಟಿ, "ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ" 558 ಕೋಟಿ, "ಟೈಗರ್ 3" 464 ಕೋಟಿ, "ಪ್ರೇಮ್ ರತನ್ ಧನ್ ಪಾಯೋ" 405 ಕೋಟಿ, "ಭಾರತ್" 321 ಕೋಟಿ, "ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್" 320 ಕೋಟಿ, "ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್" 230 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು "ದಬಾಂಗ್" 215 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.