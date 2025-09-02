English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ..ʼ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

Salman Khan Shocking Comment: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:35 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್
camera icon9
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಈ ಚಿತ್ರ.. ಮಾಡಿದ್ದು 1759 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್‌
camera icon9
Drishyam Telugu Remake
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಈ ಚಿತ್ರ.. ಮಾಡಿದ್ದು 1759 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್‌
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ
camera icon7
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ
ʼಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ..ʼ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

Actor Salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಗ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಟಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಾಯಿಜಾನ್ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೊಂದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಕತ್ರಿನಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಟಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಟಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್, "ಶಾರುಖ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಮಿರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಆತ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು.. 

ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಆನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂಂ ಕಿಯಾ?', 'ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್' ಮತ್ತು 'ಟೈಗರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ (ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್, ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ) ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ನೇಹವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುಗಿತ್ತು.. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Salman KhanKatrina KaifSalman Khan and Katrina Kaifkatrina kaif salman khansalman khan sikandar

Trending News