ʼನನಗಿರುವುದು ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಗೆಳತಿ..ʼ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೃದಯ ಕದ್ದವಳ ಹೆಸರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!‌

salman khan: 59ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಟನ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಟ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.. ಅದರ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಇವರೇ!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ 'ದಸ್ ಕಾ ದಮ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದಾಗಿದೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ, 'ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಾಳೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಬಾಲಕ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.. ಆಗ ಸಲ್ಲು 'ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಗುತ್ತಾ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ.. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 2007 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸಲ್ಮಾನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಇವರೇ!