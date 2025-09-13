ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ತಲೆ ಒಡೆದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Salman Khan hits ex girlfriend: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಮದುವೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗೆಳತಿಯರು ಮದುವೆ ಹಂತ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಗೆಳತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ, ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಳು, ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಳತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಒಡೆದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಗೆಳತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸುಂದರಿ ಸೋಮಿ ಅಲಿ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿರುಷ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂಗೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸೋಮಿ ಅಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಟೊ-ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಸೋಮಿ ಅಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಒಡೆದರು. ಈ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದವು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು."
ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಜನರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಈ ಕೋಪವೇ ಕಾರಣ" ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
