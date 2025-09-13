English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ತಲೆ ಒಡೆದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

salman khan somy ali: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:46 AM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಏನ್‌ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ..? ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ ಬ್ಯೂಟಿ &quot;ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್‌&quot; ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..?
camera icon6
priyanka Chopra
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಏನ್‌ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ..? ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ ಬ್ಯೂಟಿ "ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್‌" ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..?
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!
camera icon4
Mangal Gochar
ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ತಲೆ ಒಡೆದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Salman Khan hits ex girlfriend: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಮದುವೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗೆಳತಿಯರು ಮದುವೆ ಹಂತ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಗೆಳತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್‌, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ, ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಳು, ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಳತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಒಡೆದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ!? ಗೆಳತಿಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಕೆ...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಗೆಳತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸುಂದರಿ ಸೋಮಿ ಅಲಿ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿರುಷ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮುಂಗೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸೋಮಿ ಅಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಟೊ-ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಸೋಮಿ ಅಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಒಡೆದರು. ಈ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದವು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು."

ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಜನರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಈ ಕೋಪವೇ ಕಾರಣ" ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hindirush (@hindirush)

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

salman khan somy alisalman khan ex girlfriendSalman Khan newssalman khan bottle girlfriendSalman Khan relationships

Trending News