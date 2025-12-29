English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Salman Khan real name: ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹೆಸರು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:17 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ
  • ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ

Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 'ಭಾಯಿಗಿರಿ'ಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 60 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೈ ಬೀಸಿದಾಗ, ಕೆಳಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವು ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಹೆಸರು 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್' ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.  

ಇಂದು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 1988 ರ 'ಬಿವಿ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 11,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ, 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆಯದ ನಟಿ!    

ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅದು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ 'ದೊಡ್ಡಣ್ಣ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮದ 'ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ನಟರು ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ.  

'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್' ಇಂದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು 'ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಲೀಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್'. ಈ ಹೆಸರು ಅವರ ತಂದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು 'ಸಲ್ಮಾನ್' ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಅವರು 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಮತ್ತು 'ವೀರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ. ಅವರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ 'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರವಿರಲಿ, 'ದಬಾಂಗ್' ಅಥವಾ 'ಟೈಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಚುಲ್ಬುಲ್ ಪಾಂಡೆ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ 'ಸ್ವಾಗ್' ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.

