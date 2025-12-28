English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಗೆ ಹೆದರಿ 'ಗಲ್ವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿದ ಸಲ್ಲು ಬಾಯ್..!

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಕೇವಲ ಬರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 28, 2025, 01:29 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಈಗ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ
  • ಇದೆ ವೇಳೆ ದುರುಂದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎದುರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಗೆ ಹೆದರಿ 'ಗಲ್ವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿದ ಸಲ್ಲು ಬಾಯ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಕೇವಲ ಬರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು,ತಮಿಳ್,ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಹೈಪ್ ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.ಮಾರ್ಚ್ 19 ಈದ್ ದಿನದಂದೇ ಈಗ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈದ್ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.Image

ಯಶ್ ಮೇನಿಯಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಜೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ತೋಪೆದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ ಅಭಿನಯದ ಬೀಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೋತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಶ್ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ಬಹುತೇಕ ನಟರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಇದೆ ವೇಳೆ ದುರುಂದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎದುರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಎದುರು ದುರುಂಧರ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ, ನಟರು ಸಹಿತ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಎದುರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಮೇನಿಯಾ ಜೋರಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

